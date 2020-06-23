В двух районах Харькова горели автомобили: подозревают поджог

Полиция выясняет обстоятельства возгорания двух автомобилей, которые произошли 22 июня в Слободском и Индустриальном районах Харькова.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Около 1:50 в полицию поступило сообщение от работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на улице Киргизской произошло возгорание автомобиля «ВАЗ 2107».
Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства изъяты. Их направили на исследование.
Предварительная причина пожара - поджог горючим веществом. Информация внесена в Единый реестр учета событий. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Также, в 05:00 в Индустриальный отдел полиции поступила информация о том, что на бульваре Сергея Грицевца горит автомобиль «Mercedes», принадлежащий 35-летней жительнице района. Информация внесена в Единый реестр учета событий. По данным фактам проводится проверка.