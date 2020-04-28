В двух районах Харьковщины нашли боеприпасы

28 апреля 2020 г. 10:22
1 просмотр

На Харьковщине пиротехники ГСЧС за сутки 27 апреля разминировали 21 боеприпас времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, работы по разминированию проводились в Харьковском и Печенежском районах области.

Среди обнаруженных боеприпасов были 3 минометные мины, 16 артснарядов разного калибра и 2 фугасные авиабомбы.

Все найденные взрывоопасные находки были уничтожены специалистами ГСЧС.

В связи с этим спасатели призывают население в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53