В двух районах Харьковщины нашли боеприпасы

На Харьковщине пиротехники ГСЧС за сутки 27 апреля разминировали 21 боеприпас времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, работы по разминированию проводились в Харьковском и Печенежском районах области.

Среди обнаруженных боеприпасов были 3 минометные мины, 16 артснарядов разного калибра и 2 фугасные авиабомбы.

Все найденные взрывоопасные находки были уничтожены специалистами ГСЧС.

В связи с этим спасатели призывают население в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.