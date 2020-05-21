В двух районах Харьковщины нашли боеприпасы

На Харьковщине пиротехники ГСЧС за сутки, 20 мая, разминировали 25 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Работы по разминированию спасатели проводили в Харьковском и Первомайском районах области.

Всего специалисты обезвредили и уничтожили 25 боеприпасов, среди них были 24 артснаряда и 1 минометнуая мина.

В связи с этим спасатели призывают население в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.

«Подчеркиваем, что при обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается передвигать его, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать; пытаться самостоятельно обезвредить находку; осуществлять на подозрительный предмет звуковой, световой, тепловой или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреванию», - добавили в ГСЧС.