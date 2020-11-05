В двух районах Харьковщины нашли боеприпасы

В Харьковской области за сутки, 4 ноября, пиротехники ГСЧС разминировали более трех десятков боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Работы по разминированию проводились в Чугуевском и Змиевском районах области.

Всего был обнаружен 31 боеприпас, среди которых было 30 артснарядов разного калибра и 1 минометная мина.

Все взрывоопасные находки специалисты уничтожили.

На месте проведения пиротехнических работ с местными жителями пиротехники проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружения подозрительных предметов.