В двух школах Московского района искали взрывчатку

17 мая 00:37 в полицию Харьковской области поступило электронное анонимное сообщение о заминировании двух школ в Московском районе.

Как следует из оперативной сводки ХОГА, в сообщениях указывалось о взрывчатке в здании общеобразовательной школы I - III ступеней № 64 на улице Руслана Плоходько,5 и в общеобразовательной школе I - III ступеней № 138, которая находится на ул. Роберта Эйдемана, 6.

По указанным адресам выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы.

Во время осмотра помещений и территории никаких взрывных устройств специалисты не обнаружили.