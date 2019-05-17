В двух школах Московского района искали взрывчатку

17 мая 2019 г. 10:35
4 просмотра

17 мая  00:37 в полицию Харьковской области поступило электронное анонимное сообщение о заминировании двух школ в Московском районе.

Как следует из оперативной сводки ХОГА, в сообщениях указывалось о взрывчатке в здании общеобразовательной школы I - III ступеней № 64 на улице Руслана Плоходько,5 и в общеобразовательной школе I - III ступеней № 138, которая находится на ул. Роберта Эйдемана, 6.

По указанным адресам выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы.

Во время осмотра помещений и территории никаких взрывных устройств специалисты не обнаружили.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.