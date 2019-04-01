В двухэтажном доме взорвался газ: пострадали два человека

01 апреля 2019 г. 13:00
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1 апреля в 05:35 спасателям поступило сообщение о взрыве газа в квартире в селе Максимовка Богодуховского района. Происшествие произошло на втором этаже двухэтажки, расположенной  на улице Соборности, 2, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в квартире произошел взрыв газа.

В результате взрыва 2 человека - 34-летний и 64-летний мужчины - получили травмы.

Пострадавших госпитализировали в Богодуховскую центральную районную больницу.

Их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили в тделе коммуникаци ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, предварительно установлено, что в квартире жилого дома произошел взрыв газа из-за неисправности газовой колонки.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета. Проводится проверка.

Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.

 

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