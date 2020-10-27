В Египте от нападения акулы пострадала семья туристов из Украины

В Египте во время снорклинга от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик потерял руку ниже локтя, а его мать получила многочисленные ранения.

Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма.

"К сожалению, это не первый случай, когда, несмотря на предостережения туроператоров и запреты, отдыхающие за пределами отеля покупают у местных экстремальные туры. Они даже не знают, что для этого нужен отдельный страховой полис", - говорится в сообщении.

Сейчас известно, что лечение взяло на себя правительство Египта, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Посольство Украины находится постоянно с ними и их родными на связи.

Туроператор JoinUp заявляет, что украинские туристы знали о запрете погружения с аквалангом и, несмотря на отказ гида в отеле продать им такую экскурсию, приобрели ее у третьих лиц.

"Сначала туристы обратились к гиду в отеле по приобретению такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую ​​услугу у третьих лиц вне отеля, в котором отдыхали", - говорится в комментарии.

В результате нападения акулы пострадала женщина, ее 12-летний сын и инструктор, который проводил экскурсию.

По информации от страховой компании, занятия подводным плаванием относятся к исключениям из страховых случаев, как указано в страховом полисе, а следовательно, несчастный случай не подлежит страховому возмещению.

Напомним, в августе 2018 на египетском курорте Марса Алам акула напала на туриста, который плавал недалеко от пирса. Он получил многочисленные травмы и скончался.