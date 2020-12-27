В Египте произошел пожар в больнице для больных COVID-19, есть погибшие

27 декабря 2020 г. 18:00
Источник: УНИАН
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В Египте в результате пожара в частной больнице на окраине Каира, где лечили больных COVID-19, погибли по меньшей мере семь человек и несколько пострадали.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters. 

Отмечается, что пожар произошел в субботу в больнице Миср Аль Амаль примерно в 30 км к северо-востоку от центра Каира.
Больницу эвакуировали и закрыли, а пациентов перевели в государственную больницу в Каире. 

Согласно предварительному расследованию, причина возникновения пожара – неисправность электросети.

Следует заметить, что за последнюю неделю в Египте резко возросло количество официально подтвержденных случаев коронавируса. Эксперты в области здравоохранения и некоторые чиновники заявляют, что реальные цифры могут быть гораздо выше из-за низкого уровня государственного тестирования на ПЦР и исключения частных результатов тестов из данных министерства.

 

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