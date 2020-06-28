В Эсхаре мужчина спровоцировал взрыв газа в домовладении

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в Чугуевском районе, где 34-летний мужчина спровоцировал взрыв газа в летней кухне на территории собственного домовладения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 27 июня около 23:40 в полицию поступило сообщение о пожаре в поселке Эсхар.

Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что мужчина открыл газ, через некоторое время поджег спичку, в результате чего произошел взрыв и начался пожар.

В результате происшествия была повреждена летняя кухня и окна.

Пожар ликвидировали.

Мужчину с ожогами руки и лица доставили в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы.

Следователями Чугуевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.