В Эсхаре мужчина спровоцировал взрыв газа в домовладении

28 июня 2020 г. 13:35
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Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в Чугуевском районе, где 34-летний мужчина спровоцировал взрыв газа в летней кухне на территории собственного домовладения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 27 июня около 23:40 в полицию поступило сообщение о пожаре в поселке Эсхар. 

Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что мужчина открыл газ, через некоторое время поджег спичку, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. 

В результате происшествия была повреждена летняя кухня и окна.

Пожар ликвидировали. 

Мужчину с ожогами руки и лица доставили в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы.

Следователями Чугуевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

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