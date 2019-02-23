В Эстонии из ледяной воды достали волка, думая, что это собака

23 февраля 2019 г. 9:00
Источник: УНИАН

Рабочие находились на плотине Синди, когда увидели полузамерзшего "пса". Прорвавшись через лед и достав животное, они сразу повезли его в ветклинику.

Только там они узнали, что спасли волка. В Эстонской ассоциации защиты животных объяснили спокойное поведение хищника его низким кровяным давлением из-за обморожения. 

"Он был спокоен и даже спал у меня на коленях. Когда я хотел вытянуть их, он на секунду поднял голову", - говорит Рандо Картсепп, один из спасителей. 

После лечения волка отпустили на свободу, надев на него радиомаяк по просьбе Агентства окружающей среды.

 

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