В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса

Во Франции умер 80-летний турист из Китая. Об этом сообщила министр солидарности и здравоохранения Франции Аньес Бузин.

По ее словам, от коронавируса умер китайский турист из провинции Хубэй, который находился во Франции с 16 января и был госпитализирован в специальную больницу со строгими мерами изоляции 25 января.

"Его состояние ухудшалось быстро, находился в критическом состоянии в течение нескольких дней, находясь под пристальным медицинским вниманием", - добавила