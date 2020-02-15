В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса

15 февраля 2020 г. 13:30
Источник: РБК-Украина
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Во Франции умер 80-летний турист из Китая. Об этом сообщила министр солидарности и здравоохранения Франции Аньес Бузин.

По ее словам, от коронавируса умер китайский турист из провинции Хубэй, который находился во Франции с 16 января и был госпитализирован в специальную больницу со строгими мерами изоляции 25 января.
 
"Его состояние ухудшалось быстро, находился в критическом состоянии в течение нескольких дней, находясь под пристальным медицинским вниманием", - добавила
 
Напомним, по состоянию на 15 февраля в Китае от вспышки коронавируса умерли 1523 человека. По всей материковой части Китая зарегистрированы более 66 тысяч зараженных.
 

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