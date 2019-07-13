 

В Фискальной службе и на харьковской таможне прошли обыски - ГБР

13 июля 2019 г. 9:45
Источник: 112.ua

В Государственном бюро расследований рассказали подробности обысков в Государственной фискальной службе.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как сообщается, следователи теруправления ГБР расследуют возможные незаконные действия должностных лиц руководства ГФС Украины, Главного управления ГФС в Харьковской области и Харьковской таможни.

"По предварительной информации, чиновники не осуществляли таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции. Кроме того, руководством ГФС Украины принято решение об отмене финансовых санкций в отношении упомянутого товаропроизводителя. Из-за этих действий государственный бюджет возможно недополучил средства в сумме около 630 млн грн", - говорится в сообщении.

В ГБР заявили, что в пятницу были проведены обыски в Государственной фискальной службе Украины и на Харьковской таможне ГФС, а так же выемка документов в Главном управлении ГФС в Харьковской области.

В пресс-служба отметили, что уголовное производство начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины - служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее особо тяжкие последствия.

Отмечается, что процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, а оперативное сопровождение - Служба безопасности Украины.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.