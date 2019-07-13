В Фискальной службе и на харьковской таможне прошли обыски - ГБР

В Государственном бюро расследований рассказали подробности обысков в Государственной фискальной службе.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как сообщается, следователи теруправления ГБР расследуют возможные незаконные действия должностных лиц руководства ГФС Украины, Главного управления ГФС в Харьковской области и Харьковской таможни.

"По предварительной информации, чиновники не осуществляли таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции. Кроме того, руководством ГФС Украины принято решение об отмене финансовых санкций в отношении упомянутого товаропроизводителя. Из-за этих действий государственный бюджет возможно недополучил средства в сумме около 630 млн грн", - говорится в сообщении.

В ГБР заявили, что в пятницу были проведены обыски в Государственной фискальной службе Украины и на Харьковской таможне ГФС, а так же выемка документов в Главном управлении ГФС в Харьковской области.

В пресс-служба отметили, что уголовное производство начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины - служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее особо тяжкие последствия.

Отмечается, что процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, а оперативное сопровождение - Служба безопасности Украины.