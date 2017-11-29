В Гаагском трибунале подсудимый принял яд после оглашения вердикта

29 ноября 2017 г. 13:29
Источник: Левый берег
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На заседании Международного трибунала по бывшей Югославии хорватский генерал Слободан Пральяк (Slobodan Praljak) принял яд после оглашения вердикта апелляционной инстанции.

Об этом сообщает ВВС. 

"Я принял яд", - сказал Пральяк судье после оглашения вердикта.

О его состоянии ничего не сообщается.

Сегодня в Гааге рассматривалась жалоба Пральяка и еще пяти боснийских хорватов, приговор которым за военные преступления вынесли в 2013 году. Тогда Пральяка приговорили к 20 годам тюрьмы. Был ли подтвержден приговор Пральяка, не уточняется.

Сообщение о том, что Пральяк принял яд, появилось вскоре после того, как апелляционная инстанция утвердила приговор лидеру боснийских хорватов Ядранко Прличу - ему дали 25 лет.

После этого слушания приостановили.

Напомним, что неделей ранее Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил сербского генерала Ратко Младича к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и военные преступления.

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