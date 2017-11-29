В Гаагском трибунале подсудимый принял яд после оглашения вердикта

На заседании Международного трибунала по бывшей Югославии хорватский генерал Слободан Пральяк (Slobodan Praljak) принял яд после оглашения вердикта апелляционной инстанции.
Об этом сообщает ВВС.
"Я принял яд", - сказал Пральяк судье после оглашения вердикта.
О его состоянии ничего не сообщается.
Сегодня в Гааге рассматривалась жалоба Пральяка и еще пяти боснийских хорватов, приговор которым за военные преступления вынесли в 2013 году. Тогда Пральяка приговорили к 20 годам тюрьмы. Был ли подтвержден приговор Пральяка, не уточняется.
Сообщение о том, что Пральяк принял яд, появилось вскоре после того, как апелляционная инстанция утвердила приговор лидеру боснийских хорватов Ядранко Прличу - ему дали 25 лет.
После этого слушания приостановили.
Напомним, что неделей ранее Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил сербского генерала Ратко Младича к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и военные преступления.