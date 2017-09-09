В гараже у харьковчанина нашли гранаты

09 сентября 2017 г. 13:59
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33-летнему жителю Харькова было сообщено о подозрении совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, информация о том, что в одном из гаражных боксов харьковчанин сохраняет боевые гранаты, поступила в дежурную часть Московского отдела полиции от граждан.

По прибытию на место работники полиции обнаружили две предмета, похожих на боевые гранаты. Изъятое было направлено на экспертизу, результаты которой подтвердили принадлежность указанных предметов в боевых припасов, а именно - гранат "РГД-5", пригодных к взрыву.

Как сообщил владелец боеприпасов, указанные предметы он нашел на улице и оставил у себя на хранение.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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