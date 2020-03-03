В гаражном кооперативе на Салтовке загорелся автомобиль (видео)

В одном из гаражных кооперативов, расположенном на улице Владислава Зубенко в Московском районе Харькова, сегодня утром, 3 марта, загорелся автомобиль Volkswagen Passat.

Об этом сообщили очевидцы-пользователи соцсетей.

«Горела машина в гаражном кооперативе «Каскад», - говорится в сообщении в одной из харьковских групп в соцсетях.

Там же было опубликовано соответствующее видео с места происшествия.

Как отмечается, пожарные хоть и прибыли быстро, но из-за возгорания автомобиль, скорее всего, пришел в негодность.

Причина возгорания авто пока неизвестна, ее установят специалисты.

Официальная информация выясняется.