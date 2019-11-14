В Гайсине пожар на военном складе уничтожил шлемы и бронежилеты: ущерб составил 10,5 миллионов гривен

14 ноября 2019 г. 14:15
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На вещевом складе воинской части 59-й отдельной мотопехотной бригады, которая дислоцируется в Гайсине Винницкой области, вечером 13 ноября произошел пожар.

Об этом сообщила пресс служба военной прокуратуры Центрального региона Украины

«Вечером 13 ноября на территории военной части 59-й отдельной мотопехотной бригады, которая дислоцируется в г. Гайсин Винницкой области, в металлическом ангаре вещевого склада площадью 200 кв. м возник пожар. Огнем уничтожено имущество, которое хранилось в здании: около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды и прочее», - говорится в сообщении. 

Предварительная сумма ущерба - 10500000 гривен. 

Данных о пострадавших или погибших нет.

По факту пожара на вещевом складе открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины.

Расследование дела поручено ГБР. 

 

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