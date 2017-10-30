В Германии из-за самолета из России пришлось временно закрыть аэропорт Бремена

30 октября 2017 г. 12:22
Источник: Новое Время
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В воскресенье, 29 октября, из-за инцидента с частным самолетом из России международный аэропорт Бремен пришлось закрыть на несколько часов.

Так, при посадке Cessna 550 Citation Bravo на 15 метров выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, сломав при этом шасси, передает DW.

В то же время отмечается, что на борту в это время находились лишь члены экипажа, и никто в результате инцидента не пострадал.

В итоге на место прибыли сотрудники Федерального ведомства по расследованию авиационных происшествий Германии, и на время их работы диспетчеры перенаправляли прибывавшие самолеты в другие аэропорты.

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