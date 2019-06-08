В Германии школьный автобус столкнулся с авто: 23 пострадавших

08 июня 2019 г. 17:50
Источник: УНИАН
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В Германии в результате столкновения автобуса и автомобиля пострадали 23 человека, большинство из них - подростки.

Об этом сообщает Die Welt. Авария произошла в федеральной земле Тюрингия.

По предварительным данным, виновник ДТП - водитель автомобиля.

Водитель автобуса применил экстренное торможение, но все равно столкнулся лоб в лоб автомобилем. Сила удара вынесла машину в кювет.

По данным полиции, в автобусе находилось 49 школьников из Штутгарта в возрасте от 16 до 18 лет, а также 6 их кураторов. Все они ехали домой.

В результате ДТП пострадал 21 подросток, опекун и водитель.

Шесть подростков были госпитализированы.

Остальным разрешили продолжить поездку на другом автобусе.

Кроме этого, 75-летняя женщина-водитель автомобиля и ее 80-летний пассажир, которые  получили серьезные ранения, были доставлены спасательными вертолетами в больницу.

 

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