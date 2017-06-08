В Германии сирийский мигрант зарезал психотерапевта реабилитационного центра для беженцев

В Германии в городе Саарбрюккен сирийский мигрант зарезал психотерапевта реабилитационного центра для беженцев.

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, в ходе сеанса между мигрантом и психотерапевтом возник конфликт, в ходе которого мигрант ударил его ножом. Пострадавший скончался на месте происшествия. "Хотя причина нападения не известна, чиновники не считают, что инцидент был связан с терроризмом", - говорится в сообщении.

На месте преступления полиция нашла нож, но не сразу подтвердила, что это орудие убийства. Как отмечается, потерпевший специализировался на лечении беженцев, страдающих от посттравматического стресса или "новичков", у которых возникают проблемы с адаптацией к новой культуре. Напомним, ранее сообщалось, что в Баварии в одном из общежитий для беженцев афганец убил пятилетнего мальчика, мать ребенка госпитализирована. 41-летний афганский беженец захватил пятилетнего мальчика и нанес ему смертельные ножевые ранения, ребенок от полученных травм скончалась.

Мать ребенка, 47-летняя гражданка Российской Федерации, получила тяжелые ранения, она госпитализирована.

