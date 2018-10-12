В Германии загорелся высокоскоростной поезд: 500 человек эвакуированы

12 октября 2018 г. 16:07
Источник: РБК-Украина
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Поезд сообщением Кельн-Франкфурт загорелся сегодня утром, 12 октября. 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Hessenschau.

"На железнодорожном маршруте Кельн-Франкфурт загорелся поезд ICE 510. Путешествующие вовремя покинули поезд", - говорится в сообщении.

Отметим, инцидент произошел сегодня, 12 октября в 6:30 утра по местному времени, когда поезд проезжал Вестервальд, между станциями Зигбург-Бонн и Монтабаур (Рейнланд-Пфальц). В результате полностью сгорела задняя часть состава.  

В транспорте было 500 пассажиров, однако никто из них не пострадал. Людей доставили автобусами до ближайшей железнодорожной станции, откуда они смогли продолжать путь дальше.

Железнодорожный путь будет закрыт как минимум до полуночи.  Пассажиров других поездов предупреждают о серьезных задержках в связи с объездом. Что касается причин ЧП, то предварительно, возгорание случилось из-за технического дефекта. 

 

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