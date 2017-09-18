В Гонконге мужчина погиб в "Комнате страха"

18 сентября 2017 г. 13:48
Источник: Корреспондент
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Посетителя могло убить гробом, считают в администрации.

В гонконгском парке развлечений погиб мужчина.

21-летний Чеунг был в парке на корпоративе и вместе с коллегами решил посетить аттракцион "Похороненный заживо". Открытие комнаты должно было произойти только 5 октября, но для участников корпоратива сделали исключение и позволили посетить ее раньше.

"Похороненный заживо" - аттракцион, открытый к Хэллоуину в Гонконге, в парке Ocean Park. Конструкция представляет собой лабиринт, по которому посетители сначала едут в кабинке в форме гроба, а потом должны наощупь пробраться к выходу, минуя призраков, жуков, пауков и прочих малоприятных обитателей этого помещения.

Чеунга нашли в лабиринте без сознания через 5 минут после того, как компания зашла в комнату. Позже он скончался в больнице.

Администрация парка говорит, что посетитель мог случайно забрести в закрытую зону аттракциона и там его могло ударить движущейся частью конструкции - гробом.

Аттракцион закрыли на время проведения расследования, а администрация парка Ocean Park выразила свои соболезнования близким погибшего.

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