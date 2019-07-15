 

В Гонконге на акции протеста пострадали 28 человек

15 июля 2019 г. 15:57
Источник: Укринформ
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В Гонконге по меньшей мере 28 человек получили ранения в результате столкновений между активистами и полицией, произошедших накануне в пригородном районе Ша Тин.

«Ночью в воскресенье в Ша Тине пострадали 28 человек, 22 из которых были доставлены в больницу, двое находились в критическом состоянии, четверо были серьезно ранены, а остальные 14 были стабильны», - говорится в сообщении.

Полиция сообщила, что в ходе столкновений пострадали 10 офицеров, одному из них откусили палец.

20 мужчин и 17 женщин были арестованы во время беспорядков в торговом центре New Town Plaza после мирной акции протеста против закона об экстрадиции.

По словам организаторов, марш в Ша Тине в воскресенье собрал 115 тысяч человек. Полиция заявила, что на пике митинга присутствовали 28 тысяч человек.

Отметим, массовые протесты в Гонконге проходят на фоне недовольства людей законопроектом, который, по мнению его критиков, может позволить КНР задерживать политических оппонентов на территории города. Противоречивый законопроект об экстрадиции позволит отправлять подозреваемых в преступлениях на континентальный Китай для дальнейшего судебного процесса.

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