В Гонконге неизвестные запустили фейерверк в толпу демонстрантов: есть пострадавшие

В Гонконге неизвестные запустили фейерверк в группу демонстрантов. В результате инцидента пострадали, по меньшей мере, шесть человек, пятерых госпитализировали, сообщает местное издание RTHK.

По данным местных СМИ, зажженный фейерверк бросили в толпу из проезжавшей мимо машины. На место ЧП вызвали дополнительные отряды полиции и специалистов по разминированию.

Сообщается, что пострадавшие получили ожоги и ушибы.

Акция протеста проходила у здания суда, где накануне нескольким задержанным демонстрантам предъявили обвинения в участии в массовых беспорядках.

Напомним, протесты в Гонконге начались в июне. Протестующие выступают против закона об экстрадиции, позволяющем высылать граждан Гонконга в Китай. Протестующие опасаются, что он может распространиться не только на фигурантов уголовных дел, но и на китайских диссидентов.