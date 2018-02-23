В горсовете назвали причину аварии на тепломагистрали на Шатиловке

23 февраля 2018 г. 17:30
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В большинство медицинских учреждений и во все учреждения образования подали тепло и горячее водоснабжение после ликвидации аварии на тепломагистрали по ул. Шатиловской, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Об этом сегодня, 23 февраля, сообщил журналистам первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его информации, около 7:00 утра фактически была локализована авария, и, начиная с 8:30, началась подача тепла. По состоянию на это время, уже отапливается около 60% жилого фонда Шевченковского района и около 40% - Киевского района. По предварительным оценкам, полностью возобновить подачу услуг в жилых домах должны до полуночи.  

По словам Игоря Терехова, причина аварии - в изношенности теплосети. Магистраль была введена в эксплутатацию  в 1982 году. Перед запуском тепла трубопровод проверяли, он выдержал проектную мощность. Неполадка возникла в ходе эксплуатации. 

Напомним, что вчера, 22 февраля, произошел порыв на тепломагистрали, которая идет от ТЭЦ-5.  Без тепла и горячей воды осталось более 300 домов, 21 учреждение образования и 14 лечебных учреждений в Киевском и Шевченковском районах Харькова.

 

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