В горсовете рассказали, когда подадут тепло в дома харьковчан, пострадавших в результате аварии на тепломагистрали

25 февраля 2018 г. 22:20
Источник: ТСН.ua
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Теплоснабжение пострадавшим от аварии домам в Харькове планируют восстановить к полудню 26 февраля.

Об этом заявил первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов.

"Что касается Индустриального района, то вы знаете, что уже идет запуск, школы подключены, детский сад подключен.

Постепенно включается жилищный фонд и, я думаю, что если все пойдет именно так, как мы планируем, то уже завтра к полудню 81 жилой дом будет с теплом", – сказал он.

По словам Терехова, коммунальщики определили место порыва на тепломагистрали и в ближайшие часы полностью заменят часть трубы.

Учебный процесс  в школах и детсадах городские власти прекращать не планируют.

 

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