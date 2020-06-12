В горящей квартире в Харькове нашли мужчину с телесными повреждениями: полиция подозревает покушение на умышленное убийство

12 июня 2020 г. 10:39
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Вчера, 11 июня, в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о пожаре на улице Архитекторов. На место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в квартире правоохранители обнаружили 62-летнего мужчину с телесными повреждениями. Сейчас пострадавший в больнице.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к преступлению. Следственные действия продолжаются.

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