В горящей квартире в Харькове нашли мужчину с телесными повреждениями: полиция подозревает покушение на умышленное убийство

Вчера, 11 июня, в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о пожаре на улице Архитекторов. На место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в квартире правоохранители обнаружили 62-летнего мужчину с телесными повреждениями. Сейчас пострадавший в больнице.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к преступлению. Следственные действия продолжаются.