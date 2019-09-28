В Греции горел паром: эвакуировали полтысячи пассажиров

По меньшей мере 538 пассажиров в субботу, 28 сентября, были эвакуированы в результате пожара на борту парома в греческом порту Игуменица, сообщает Kathimerini.

По данным издания, два человека испытывают проблемы с дыханием, о других пострадавших не сообщается.

Большая часть экипажа также была эвакуирована, а огонь был взят под контроль благодаря автоматическим системам пожаротушения.

По предварительной информации, возгорание произошло в четвертом гараже, там загорелись два грузовых автомобиля.

Пожар начался сразу после выхода парома из порта.

Судно вернулось в порт, и началась эвакуация 538 пассажиров.