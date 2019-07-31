 

В Греции произошло землетрясение

31 июля 2019 г. 12:03
Источник: РБК-Украина
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На греческом острове Крит 31 июля произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Как отмечают местные СМИ, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 7:39 на северо-западе острова на глубине в 170 км.

В настоящее время информация о пострадавших или ущербе отсутствует.

Предыдущее сильное землетрясение в Греции произошло 19 июля. Тогда в результате подземных толчков пострадали четыре человека. По данным Сейсмологического центра в Салониках, эпицентр землетрясения находился близко к поверхности, поэтому оно было сильно ощутимо в Афинах. Эпицентр находился всего в 22 километрах от греческой столицы.

Подземные толчки вызвали разрушения нескольких зданий в городе, в частности, произошел обвал заброшенного портового здания.

Также в результате землетрясения пострадали 4 человека, они были госпитализированы с несерьезными травмами.

 

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