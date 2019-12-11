В Греции произошло мощное землетрясение

11 декабря 2019 г. 10:35
Источник: Корреспондент.net
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Возле острова Крит в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом со ссылкой на Афинский институт геодинамики сообщает Ekathimerini в среду, 11 декабря.

"Мощное землетрясение в море произошло возле греческого южного острова Крит. В настоящее время нет информации о пострадавших или причиненном вреде", - говорится в сообщении.

По данным института, мощность землетрясения, произошедшего в 23.59 во вторник, составила 5,3 балла. Эпицентр зафиксирован на глубине в 27,1 км в 75 км от города Агиос Николаос.

Напомним, что предудыщее землетрясение произошло 27 ноября. Тогда в Греции объявили эвакуацию, но информации о пострадавших или причиненном ущербе не было.

Также сообщалось, что 26 ноября неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что в среду власти объявят чрезвычайное положение в Тиране и Дурресе - городах, понесших наибольший ущерб.

 

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