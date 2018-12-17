В Греции возле здания телеканала взорвали бомбу

В ночь на понедельник возле греческого частного телеканала Skai взорвалась бомба.

В результате инцидента никто не пострадал, но нанесены существенные убытки, сообщает Associated Press.

Полиция сообщила, что взрыв произошел в 2:35 ночи у штаб-квартиры телекомпании в прибрежной зоне близ Афин.

Перед этим о запланированном взрыве по телефону сообщил неизвестный, поэтому людей из здания успели эвакуировать.

В результате взрыва в здании разбиты окна и поврежден фасад. Соседние жилые дома и припаркованные авто также были повреждены.

Взрывное устройство прикрепили к металлической защитной ограде на оживленной прибрежной улице в районе Фалиро южнее Афин.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв. В прошлом вооруженные крайние левые и анархистские организации нападали на средства массовой информации.

"Это был удар по демократии. К счастью, был нанесен только материальный ущерб. Большое облегчение, что никто не пострадал - благодаря быстрым мерам, которые приняла полиция", - заявила министр по делам общественного порядка Ольга Геровасили.

Расследованием инцидента занимается антитеррористическое подразделение полиции.