В Грузии троих украинцев будут судить за торговлю наркотиками

22 июня 2020 г. 16:55
Источник: РБК-Украина
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В грузинской столице Тбилиси правоохранители задержали трех украинцев. Их подозревают в приобретении, хранении и реализации наркотиков в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.

По данным ведомства, задержанные замешаны в схеме незаконного оборота наркотиков. В частности, по словам украинцев, наркотики были помещены в предварительно специально отобранные укрытия в столицы. После чего адреса дистанционно сообщались человеку, который затем продавал наркотики.

Во время обыска у подозреваемых изъяли таблетки "Субутекс", вещества, содержащие "Бупренорфин" и другие наркотические препараты.

Задержанным грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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