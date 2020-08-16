В Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2

16 августа 2020 г. 16:00
Источник: 112.ua
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Сегодня ночью, 16 августа, на западе Грузии в регионе Имерети произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщили в грузинском национальном центре сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 2:31 по тбилисскому времени в 165 км от Тбилиси, в 1 км к востоку от города Ткибули, близ села Мухура.

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 11 км.

Как отмечается, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, что более мощное землетрясение - магнитудой 3,7 - произошло в Грузии 12 августа. Подземные толчки были зафиксированы в юго-восточной части страны вблизи города Ткварчели.

 

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