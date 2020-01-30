В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий на Харьковщине

На Харьковщине 30 и 31 января ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом предупреждают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области со ссылкой на синоптиков.

По прогнозам Укргидрометцентра, днем ​​31 января будет снег, в Полтавской и Харьковской, а также в западных и северных областях - мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

30 января в большинстве областей будут присутствовать сильные порывы ветра - 15-20 м/с, на дорогах гололедица.

Как отмечается, данные осложнения погодных условий отвечают 1 уровню опасности, которые могут вызвать нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог.