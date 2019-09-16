В ГСЧС рассказали о ситуации на военном полигоне под Чугуевом

Ситуация на военном полигоне под Чугуевом: ситуация не стоит на месте.

Как сообщили в Чугуевском горсовете, обстановка на полигоне больше не угрожает здоровью жителей окрестных населенных пунктов.

На данный момент потушены все очаги пожара, кроме одного, расположенного в труднодоступном месте и опасного большим количеством боеприпасов.

Данный участок огражден защитной противопожарной минерализованной полосой. Сейчас открытого горения нет, угрозы дальнейшего распространения огня также нет. На полигоне дежурят пожарные наряды.

Спасатели предупреждают, что пожароопасный период продолжается и призывают жителей не провоцировать пожары на открытых территориях. Отдельно обращают внимание на неутешительную статистику.

Так, в Чугуевском районе в среднем происходит пять пожаров в сутки, преимущественно - в экосистемах.