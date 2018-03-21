В Харькове 13-летний подросток совершил самоубийство

20 марта в полицию около 20:00 поступило сообщение о том, что в 19.30 отец нашел своего 13-летнего сына в петле из ремня на дверном косяке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На месте происшествия прибывшие медики констатировали смерть ребенка через повешение.

По словам заместителя начальника Немышлянского отдела полиции Сергея Волобуева, информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.