В Харькове 14-летняя девушка из-за ссоры с отцом отравилась таблетками

Накануне поступило сообщение о происшествии от медиков, которые доставили в больницу 14-летнюю девушку с первичным диагнозом – отравление медицинскими препаратами. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По их сведениям, девушка поссорилась с отцом, после чего приняла сердечный препарат. Через некоторое время девушке стало плохо, родители вызвали скорую помощь. Сейчас девушка находится дома под наблюдением родных.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 120 (доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство) Уголовного кодекса Украины.