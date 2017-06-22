В Харькове 14-летняя девушка из-за ссоры с отцом отравилась таблетками

22 июня 2017 г. 11:13
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Накануне поступило сообщение о происшествии от медиков, которые доставили в больницу 14-летнюю девушку с первичным диагнозом – отравление медицинскими препаратами. Об этом сообщает  отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По их сведениям, девушка поссорилась с отцом, после чего приняла сердечный препарат. Через некоторое время девушке стало плохо, родители вызвали скорую помощь. Сейчас девушка находится дома под наблюдением родных.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 120 (доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство) Уголовного кодекса Украины.

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