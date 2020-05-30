В Харькове 19-летняя мать жила с двумя детьми в антисанитарных условиях

30 мая 2020 г. 10:43
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На днях в Киевский отдел полиции поступило сообщение о ненадлежащем воспитании детей, проживающих по улице Нарофоминской вместе со своей 19-летней матерью и ее сожителем. 

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на место выезжала мобильная группа реагирования на факты домашнего насилия, которая обнаружила полуторагодовалого и шестимесячного мальчиков. Условия, в которых оказались дети, не соответствовали санитарным нормам. Полицейские сообщили о происшествии в службу по делам детей в Киевском районе и вызвали бригаду скорой неотложной помощи. После осмотра детей направили в больницу. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает. Семьей занимаются социальные службы.

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