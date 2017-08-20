В Харькове 2-летний ребенок напоролся на нож

20 августа 2017 г. 11:14
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19 августа в 16:14 с места проживания с улицы Ферганской в ​​отделение реанимации Харьковской областной детской клинической больницы № 1 в тяжелом состоянии госпитализировали 2-летнего мальчика с колото-резаной раной грудной клетки.

По сведениям отдела коммуникации полиции в Харьковской области,   в тот день отец приобрел игрушку ребенку, пытался ее распаковать с помощью ножа. На минуту отвлекся, а ребенок  упал на нож, который лежал на диване.

Проверка обстоятельств продолжается. Факт события внесен в Журнала единого учета правонарушений

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