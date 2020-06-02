В Харькове арестована партия контрабандных сигарет из России и Беларуси

Правоохранители обнаружили и изъяли более 50 тысяч пачек сигарет без акцизных марок, а также с поддельными акцизными марками. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, среди табачных изделий есть сигареты российского и белорусского происхождения, вероятно, завезенные на территорию Украины контрабандным путем, а также сигареты, изготовленные кустарным способом. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на эти табачные изделия и назначения соответствующих экспертиз.

Обыски проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает от 3 до 7 лет тюремного заключения с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.