В Харькове без вести пропал подросток

16 апреля 2019 г. 15:13
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Харьковские правоохранители разыскивают пропавшего Владислава Фаренкова, 2002 года рождения. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, парень 12 апреля ушел из  квартиры, расположенной на улице Валентиновской в Харькове, в которой он временно проживал вместе с родственниками, и до настоящего времени не вернулся.

Разыскиваемому на вид 16 лет, парень имеет рост около 170 см, среднее телосложение, светлые короткие волосы и серые глаза.

Парень был одет в джинсовую куртку темно-синего цвета, свитер серого цвета, черную рубашку, темные джинсовые брюки, серые кроссовки.

Имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого полицейские просят сообщать ее по телефонам: (05741) 4-26-66, 093-307-15-87, 102 или другим удобным способом.

 

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