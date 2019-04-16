В Харькове без вести пропал подросток

Харьковские правоохранители разыскивают пропавшего Владислава Фаренкова, 2002 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, парень 12 апреля ушел из квартиры, расположенной на улице Валентиновской в Харькове, в которой он временно проживал вместе с родственниками, и до настоящего времени не вернулся.

Разыскиваемому на вид 16 лет, парень имеет рост около 170 см, среднее телосложение, светлые короткие волосы и серые глаза.

Парень был одет в джинсовую куртку темно-синего цвета, свитер серого цвета, черную рубашку, темные джинсовые брюки, серые кроссовки.

Имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого полицейские просят сообщать ее по телефонам: (05741) 4-26-66, 093-307-15-87, 102 или другим удобным способом.