В Харькове блокировали работу нескольких подпольных игорных заведений

Харьковские правоохранители пресекли работу трех игорных заведений. Нелегальные учреждения, 2 из которых - подпольные казино, находились на проспекте Московском, Гимназической набережной и улице Сумской.

В ходе проверки оперативной информации правоохранители провели санкционированные обыски по трем адресам, в результате чего обнаружили и изъяли: 10 столов для игры в покер и "Блэк Джек", 7 рулеток, одна из которых - электронная, 8 игровых автоматов, более 15 000 игровых фишек, 14 ноутбуков, 15 системных блоков, 11 мониторов, игровые устройства и другое оборудование. Также в одном из казино полицейские обнаружили охотничье ружье и 70 патронов без соответствующих документов.

В настоящее время следственные действия продолжаются, полицейский принимаются меры по установлению организаторов незаконных игорных заведений.