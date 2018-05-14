В Харькове блокировали сбыт оружия из района проведения ООС

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры блокировали в Харькове незаконный сбыт оружия и боеприпасов вывезенных из района проведения операции объединенных сил.

Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Правоохранители установили, что двое местных жителей на территории региона продавали патроны к автомату и пулемету Калашникова, самозарядного карабина СКС, а также боевые гранаты.

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации злоумышленниками оружия представителям криминальных кругов.

Правоохранители задержали двух злоумышленников в областном центре при попытке сбыта двух гранат Ф-1, РГД-5 и патронов калибра 7,62 мм.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления.

В отношении их решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках открытого следователями СБ Украины уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.