В Харькове бросили гранату в жилой дом

04 ноября 2017 г. 17:58
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3 ноября в Харькове около 23:00 неизвестные бросили гранату в домовладение, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Дом находится на улице Полевой в Слободском районе. В результате взрыва никто не пострадал.

Окна и стены в доме повреждены. С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Жители домовладения заявили, что они не имеют отношения к политическим партиям или общественным организациям.

Следователями Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Злоумышленники устанавливаются. Ведется следствие.

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