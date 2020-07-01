В Харькове будут судить членов банды, совершавших разбойные нападения

01 июля 2020 г. 13:59
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На территории Харьковской области и за ее пределами орудовала банда, что специализировалась на имущественных преступлениях, в частности, грабежах и разбойных нападениях. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в ее состав входило четыре человека - все они являются жителями города Харькова, которые были ранее неоднократно судимые за совершение тяжких преступлений. 

В ходе проведения санкционированных обысков по месту их проживания полицейские изъяли гранаты, оружие без маркировки, боеприпасы.

Последний раз злоумышленники проникли в помещение харьковчанина, избили его и отобрали золотые украшения стоимостью более 90 000 гривен.

На основании собранных доказательств, организатору и участникам преступной группировки было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

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