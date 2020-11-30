В Харькове будут судить экс-чиновника Геокадастра за взятку $6000

30 ноября 2020 г. 16:12
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За получение взятки в размере шести тысяч долларов будут судить бывшего начальника одного из отделов Госгеокадастра в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, в ходе досудебного расследования установлено, что начальник одного из отделов требовал неправомерную выгоду за оформление разрешительных документов и изготовление документации по передаче в собственность частных лиц земельных участков государственной формы собственности площадью 10 га. Сумма "услуги" составляла 12 тысяч долларов США.

23 июля чиновник был разоблачен на получении первой части от общей суммы - 6 тысяч долларов США. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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