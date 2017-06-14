В Харькове будут судить экс-мера Стаханова

14 июня 2017 г. 13:58
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Прокуратура Харьковской области обратилась в апелляционный суд Луганской области с требованием вернуть дело экс-мера Стаханова на новое судебное рассмотрение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что весной 2014 руководитель города способствовал деятельности террористической организации («Луганской народной республики»). В частности, обеспечивал материально-технические нужды террористов: использовал служебные полномочия, привлекая ресурсы местных коммунальных предприятий для строительства и обустройства блокпостов; предоставлял административные помещения для проведения совещаний. Кроме того, мэр непосредственно участвовал в организации референдума об отделении Луганской области от Украины. Такие действия чиновника привели к оккупации города антиукраинскими силами.

Экс-главе города инкриминируется посягательство на территориальную целостность Украины, создание террористической организации и злоупотребления властью (ч. 3 ст. 110, ч.1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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