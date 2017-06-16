В Харькове будут судить мужчину, который с гранатой ограбил кредитное учреждение

16 июня 2017 г. 14:20
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Харьковская местная прокуратура передала в Ленинский  районный суд в г. Харькова обвинительный акт 38-летнего жителя, который подозревается в разбое. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, мужчине инкриминируется совершение разбойного нападения, соединенного с проникновением в помещение (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Установлено, что в марте 2017 года злоумышленник зашел в кредит-кафе в Холодногорском районе города. Угрожая сотруднице кредит-кафе предметом, похожим на гранату, потребовал от нее деньги. Женщина отдала все, что было в кассе – 2 тыс. грн. Нападающий забрал средства и скрылся.

Кроме того, установлена причастность мужчины к другим разбойным нападениям на кредитные учреждения на территории Украины, в частности, в г. Харькове.

На данный момент уголовное дело находится на рассмотрении суда.

По ходатайству прокуратуры суд принял подозреваемого под стражу.

Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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