В Харькове будут судить патрульного, который во время преследования начал стрельбу и ранил мужчину

В суд направлено обвинительное заключение в отношении одного из командиров рот Управление патрульной полиции в Харьковской области по факту превышения служебных полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Напомним, ночью 13 февраля экипажу патрульных полицейских поступила информация о том, что на ул. Зубарева трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены ехать на автомобиле Subaru Forester. Сотрудники патрульной полиции отреагировали на соответствующую информацию и нашли указанных граждан и автомобиль. Но водитель Subaru начал убегать от патрульных и не реагировал на требования остановиться, потому началась погоня.

Во время преследования экипажем патрульных (в составе командира роты и двух инспекторов патрульной полиции) на служебном автомобиле Skoda Rapid автомобиля Subaru Forester, служебный автомобиль патрульной полиции застрял в поле возле с. Хроли Харьковского района.

С целью остановки транспортного средства старший лейтенант полиции совершил 3 выстрела в автомобиль Subaru Forester, но машина скрылась с места происшествия. Позже выяснилось, что водитель преследуемого автомобиля самостоятельно доставил 25-ю больницу Харькова пассажира, который получил два огнестрельных ранения.

Работника патрульной полиции, который применил огнестрельное оружие, в результате чего был ранен мужчина, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.