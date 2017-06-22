В Харькове будут судить участников схемы обогащения на безакцизном газе

Прокуратура области направила в районный суд Харькова дело одного из руководителей таможенного поста Энергетической таможни ДФС Украины, которого подозревают в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Четырем брокерам - другим участникам преступной схемы - инкриминируется предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Уголовные производства также переданы в суд.

В ходе досудебного расследования следователи прокуратуры установили, что для реализации схемы обогащения на сжиженном газе «заработано» свыше 800 тыс. грн.

По предварительным данным, чиновники Энергетической таможни позволяли импортерам проходить упрощенную процедуру растаможивания. В частности, не отбирались образцы импортируемого газа, таможенное оформление грузов происходило в нерабочее время путем формального исследования документов.

Свою лояльность таможенники оценивали от 300 до 800 грн. за одну таможенную декларацию. Деньги перечислялись на банковские карточки.