В Харькове человек с ножом взял в заложники женщину. Во время задержания ранили сотрудника полиции

Около десяти часов утра на гарячую линию "102" поступает сообщение о том, что на проспекте Александровском неизвестный взял в заложники женщину. На месте выясняется: мужчина вооружен ножом и требует, чтобы полицейские привезли ему его знакомого из больницы.

Виталий, местный житель

Даша, это девушка которая живет у нас на улице, она шла, провела дочь в школу. Возвращалась обратно и её, вроде бы, взяли в заложники. Какой-то там непонятный человек.

Ситуация начала обостряться когда злоумышленник приставил нож к горлу женщины. Полицейские пытались успокоить нападающего до прибытия спецподразделения "КОРД", но мужчина начинал вести себя опаснее. Тогда один из правоохранителей предложил ему сделку, говорит начальник ГУ НП в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Валерий Сокуренко, начальник ГУ НП в Харьковской области

Один з керівників карного розшуку Немишлянського району прийняв рішення і поміняв себе на заручницю. Зловмисник погодився, відпустив жінку та працівник поліції був вже в якості заручника.

Далее правоохранитель пытался тянуть время, добавляет Валерий Сокуренко, общаясь с ним на разные темы, пытаясь вызвать у злоумышленника доверие. А потом предложил мужчине закурить. Когда тот отвлекся на зажигалку, работник уголовного розыска набросился на него, и в ходе борьбы получил несколько ударов ножом.

Виктор Забашта, главный врач Центра экстренной медецинской помощи и медицины катастроф

Правопорушник вдарив ножем в шию поліцейського. У важкому стані було шпиталізовано до інституту невідкладної хірургії. Допомгоа була надана стандартна: протишокова терапія, зупинка кровотечі і поповнення дефіциту рідини в організмі. Тому була налагоджена крапильниця і накладена давляча пов'язка.

Сейчас нападающего задержали. Им оказался 37-и летний житель Харькова, ранее не судимый. Следователи открыли криминальное производство по ст. 147, ч. 1 (захват заложника), и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Криминального кодекса Украины. Санкциями этих статей предусмотрено пожизненное заключение.